Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 setzt nach Corona-Jahr auf besseren Werbemarkt

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 hofft nach coronabedingten Rückgängen im vergangenen Jahr wieder auf bessere Geschäfte. Vorstandssprecher Rainer Beaujean rechnet im laufenden Jahr mit einer schnellen Erholung des Werbemarkts ab dem zweiten Quartal. So solle der Umsatz 2021 zwischen zwei und sieben Prozent auf 4,15 bis 4,35 Milliarden Euro steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring mit.