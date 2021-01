Feuer beim weltgrössten Impfstoffproduzenten in Indien

(Ausführliche Fassung) - In einem Gebäude des weltgrössten Impfstoffproduzenten in Indien ist ein grosses Feuer ausgebrochen. Das Serum Institute stellt auch den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca für Indien und andere Märkte unter dem Namen Covishield her. Dem indischen Fernsehsender NDTV zufolge sei es aber unwahrscheinlich, dass das Feuer die Corona-Impfstoff-Produktion beeinträchtige.