Fielmann will nach gutem dritten Quartal weiter wachsen

Der Optiker Fielmann hat im dritten Quartal bei Umsatz und Gewinn zugelegt. Dabei habe das Unternehmen von seinen Investitionen in die Digitalisierung und die fortgesetzte Internationalisierung profitiert, erklärte Konzernchef Marc Fielmann am Donnerstag bei der Veröffentlichung der Zahlen. "2021 hat die Fielmann-Gruppe einen weiteren neuen Markt erschlossen und digitale Vertriebskanäle in mehreren Ländern gelauncht. Bis Jahresende werden wir 46 zusätzliche Niederlassungen eröffnet haben."