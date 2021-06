Finanz-App Yuh von Postfinance und Swissquote vermeldet über 10'000 Kunden

Die am 11. Mai 2021 lancierte Finanz-App verspricht den Kunden einen unkomplizierten Zugang zur Finanzwelt mit Funktionen zum Zahlen und zum Sparen aber auch zum Investieren bereits mit geringen Beträgen. Bezüglich Gebühren stellt die App den Kunden "low to no fees" in Aussicht - also keine Gebühren wo möglich, respektive tiefe Gebühren, falls doch welche anfallen.

Yuh ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Postfinance und Swissquote, an dem beide Gründungspartner zu je 50 Prozent beteiligt sind. Die Finanz-App operiert unter der Banklizenz von Swissquote.

tp/kw

(AWP)