(Meldung mit weiteren Informationen ergänzt) - Der Nachfolger von Martin Scholl an der Spitze der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist gefunden. Urs Baumann wird per 1. September 2022 neuer Vorsitzender der Generaldirektion der grössten Schweizer Kantonalbank. Scholl hatte bereits im Mai seinen Rücktritt per Ende August 2022 angekündigt.