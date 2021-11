FINANZ'22 geht am 19. und 20. Januar über die Bühne

Sie präsentiert sich erstmals in der kürzlich eröffneten Halle 550 in Zürich Oerlikon. Mitten in der Messe werde ein Open Forum zum Thema "Traditional Investing Meets Crypto Investing" platziert sein, das den Aufbruch der Finanzindustrie in eine neue Ära markiere, heisst es in der Mitteilung.

Einmal mehr werden bekannte Persönlichkeiten aus der Schweizer Wirtschaft als Redner an der Messe auftreten. So wird den Angaben zufolge am ersten Messetag Fritz Zurbrügg, Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank, eine Keynote-Rede halten und dabei auf die exorbitanten Staatsverschuldungen und die Rolle der Zentralbanken eingehen.

Am anschliessenden Panel debattiere er darüber mit Daniel Lampart, Sekretariatsleiter und Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsverbands, Konrad Hummler, Verwaltungsratspräsident der Private Client Bank, sowie Professor Christoph A. Schaltegger, Ordinarius für Politische Ökonomie an der Universität Luzern. Weitere Roundtables würden das Thema Inflation, das Für und Wider des Nachhaltigkeitsbooms sowie die globale Risikolage in den Mittelpunkt stellen.

Der detaillierte Überblick über Aussteller und Programm wird ab Mitte November 2021 verfügbar sein.

uh/ys

(AWP)