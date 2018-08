Finanzchef Ewald Burgener wird neuer Valiant-Chef

(Wiederholung mit Aktienschlusskurs) - Valiant hat einen Nachfolger für Markus Gygax an der Führungsspitze bestimmt: Sein heutiger Stellvertreter und Finanzchef Ewald Burgener soll den Chefposten ab Mai 2019 übernehmen. Gygax wird dann an der nächsten Generalversammlung in den Verwaltungsrat wechseln.