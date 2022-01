Finanzdienstleister Hypoport verspürt Auftrieb nach schwachem Sommer

Der Finanzdienstleister Hypoport schaut nach einem wachstumsträchtigen Jahr zuversichtlich in die Zukunft. Auch für 2022 rechne er mit Zuwachsraten "deutlich oberhalb unserer Märkte", sagte Unternehmenschef Roland Slabke am Mittwoch laut Mitteilung in Berlin mit Blick auf die Plattformen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. Die seit Herbst im MDax notierte Aktie hielt sich am Morgen stabil.