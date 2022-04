Finanzinvestoren CVC und KKR sehen Gelegenheit zum Kauf von Toshiba

Toshiba liegt seit längerem im Clinch mit ausländischen Grossinvestoren und Hedgefonds. Der Konzern räumte nach einer Untersuchung auch eine zu grosse Nähe zu japanischen Regierungsbehörden ein, um ausländischen Einfluss zu begrenzen. Zudem erwiesen sich ein verlustreicher Ausflug ins US-amerikanische Atomkraftgeschäft und ein Bilanzskandal in den vergangenen Jahren als schwere Bürde für das Unternehmen. Toshiba stellt unter anderem Speicherchips und andere Halbleiter her, ist aber auch in den Bereichen Energieanlagenbau und Transportsysteme aktiv./men/ngu/mis

(AWP)