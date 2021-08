Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische mit Gewinnplus

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische kann die Belastungen durch die jüngsten Unwetter in Deutschland ohne grössere Probleme bewältigen. Vorstandsvorsitzender Jürgen Junker sagte am Freitag in Ludwigsburg, man gehe derzeit davon aus, dass die Schäden im Gesamtjahr infolge der Flutkatastrophe vom Juli erheblich über dem Vorjahreswert liegen werden. "Wir haben uns jedoch vorausschauend rückversichert." Das Unternehmen bestätigte deshalb seine Prognose für das Gesamtjahr, wonach der Konzernüberschuss zwischen 280 und 330 Millionen Euro liegen soll.