Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) mit Gewinnplus

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) ist dank einer starken Nachfrage bei der Neufinanzierung und weniger Versicherungsschäden gut in das Jahr 2021 gestartet. Im ersten Quartal vervierfachte sich der Gewinn auf 104,4 Millionen Euro, wie Vorstandschef Jürgen Junker am Mittwoch in Ludwigsburg mitteilte. Der starke Jahresauftakt zeige, dass das Unternehmen dank seines umfassenden Umbaus die Marktpräsenz deutlich erhöhen konnte.