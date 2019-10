Finanzskandal und Geschäftseinbruch: Royal Bank of Scotland schreibt Verlust

Der Finanzskandal um unnötige Restschuldversicherungen und ein Geschäftseinbruch haben die Royal Bank of Scotland (RBS) im Sommer überraschend in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Verlust von 315 Millionen britischen Pfund (364 Mio Euro), wie das Geldhaus am Donnerstag in Edinburgh mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Bank hier noch 448 Millionen Pfund verdient.