Finma komplettiert Geschäftsleitung

Marianne Bourgoz Gorgé werde per 1. September 2022 Leiterin des Geschäftsbereichs Asset Management und Alain Girard übernehme per 1. August 2022 die Leitung des Geschäftsbereichs Recovery und Resolution, wie die Aufsichtsbehörde am Mittwoch mitteilte. Damit sei die Finma-Geschäftsleitung nach den Abgängen von Jan Blöchliger und Rupert Schaefer wieder vollständig.

Die Mathematikerin Marianne Bourgoz Gorgé verfüge über 20 Jahre Erfahrung im Bankenbereich - zuletzt als Risikochefin der Genfer Kantonalbank. Sie übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs Asset Management von Philip Hinsen, der diese Aufgabe nach dem Wechsel von Thomas Hirschi an die Spitze des Geschäftsbereichs Banken interimistisch übernommen hatte. Hinsen werde wieder seine Position als Abteilungsleiter des Bereichs "Bewilligungen" übernehmen.

Girard sei promovierter Jurist und Volkswirtschaftler. Er leite in der Finma aktuell die Abteilung für die Aufsicht über Kleinbanken und Wertpapierhäuser. Davor war er bereits im Geschäftsbereich Recovery und Resolution tätig, wie es hiess.

pre/ys

(AWP)