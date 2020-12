Firmen zahlen britischer Regierung halbe Milliarde Hilfsgeld zurück

In Grossbritannien haben Unternehmen dem Staat mehr als eine Milliarde Pfund zurückgezahlt, die sie wegen der Corona-Krise als Unterstützung für Kurzarbeitsmassnahmen erhalten hatten. Die Firmen hätten das Geld entweder nicht benötigt oder zu Unrecht beantragt, teilte die Regierung in London am Montag mit.