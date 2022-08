Nach eigenen Angaben beschäftigt Müller rund 35 000 Mitarbeiter in 887 Filialen, davon 56 in der Schweiz. Laut dem im Bundesanzeiger veröffentlichten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 machte Müller etwas mehr als vier Milliarden Euro Umsatz und erzielte einen Jahresüberschuss in Höhe von 67,3 Millionen Euro./rwi/DP/ngu

(AWP)