Loop ist ein Onlinevertriebsservice, der sich auf wiederverwendbare Verpackungen spezialisiert hat und sich dem Problem von Einweg-Kunststoffabfällen annehmen will, wie einer Mitteilung vom Montag zu entnehmen ist.

Mit der nun erfolgten Finanzierungsrunde sollen die Produkte von Loop in weiteren Märkten bekannt gemacht werden. So will das Startup gemäss Angaben noch in diesem Jahr in Grossbritannien, Japan, Deutschland und Kanada starten.

sta/kw

(AWP)