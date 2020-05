Firmenich schliesst Übernahme von "Les Dérivés Résiniques et Terpéniques" ab

DRT werde das Parfümerie- und Ingredienzengeschäft von Firmenich weiter stärken, heisst es in der Mitteilung weiter. Zudem erlaube sie dem Unternehmen, in neue Bereiche vorzustossen. Die Akquisition verstärke auch die Präsenz in Frankreich, dem zweitgrössten Markt von Firmenich.

Am Donnerstagmorgen hatte das Genfer Unternehmen bereits mitgeteilt, dass es sich die Mittel zur Finanzierung der DRT-Übernahme beschafft habe: eine Hybrid-Anleihe im Umfang von 750 Millionen Euro sei erfolgreich platziert worden. Das Angebot sei "signifikant überzeichnet" gewesen und auf ein breites Interesse bei institutionellen Investoren gestossen.

Firmenich hatte die Übernahme der DRT am 6. März angekündigt. Die DRT mit Sitz im französischen Dax ist auf die Entwicklung von Kolophonium und Terpentin aus Kiefernharz spezialisiert und erzielt einen Umsatz von rund 550 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt laut den Angaben weltweit rund 1500 Personen und verfügt über vier Produktionsstandorte in Frankreich, zwei in den USA, zwei in Indien und einem in China.

tp/sig/uh

(AWP)