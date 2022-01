Firmenich spannt im Parfümgeschäft mit chinesischer Harmay zusammen

Firmenich und Harmay wollen künftig laut Mitteilung vom Dienstag gemeinsam an neuen Düften und Konzepten arbeiten, um so das "Fine Fragrance"-Geschäft weiterzuentwickeln. Firmenich erhofft sich daraus ein stärkeres Wachstum in China und weltweit.

Harmay wurde 2008 gegründet und betreibt den Angaben zufolge Online-Verkaufsplattformen und einige exklusive Shops für Beauty-, Hautpflege- und Lifestyle-Produkte, darunter auch Parfüms. Zu den Kunden zählten vor allem jüngere Personen der Generation Z, heisst es.

