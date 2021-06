Flixbus sammelt 650 Millionen Euro über Kredite und Investoren ein

Der Fernbus-Anbieter Flixbus hat in einer weiteren Finanzierungsrunde rund 650 Millionen Euro eingesammelt. Dabei handele es sich sowohl um Kredite als auch um Kapital der Investoren, sagten die beiden Unternehmensgründer André Schwämmlein und Jochen Engert am Mittwoch. Mit dem Geld wolle das Unternehmen unter anderem die weltweite Expansion in neue une bestehende Märkte vorantreiben. So wolle Flixbus etwa in den USA, Grossbritannien und Portugal in den kommenden Jahren die Marktführerschaft übernehmen.