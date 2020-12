Fluggesellschaft Norwegian erhält Gläubigerschutz in Irland

Die ums wirtschaftliche Überleben kämpfende Fluglinie Norwegian erhält Gläubigerschutz in Irland. Ein Gericht in Dublin gewährte den irischen Norwegian-Tochterunternehmen diesen Schutz gegen die Insolvenz, womit auch die norwegische Muttergesellschaft geschützt ist, wie mehrere norwegische und irische Medien am Montagabend berichteten. Das verschafft dem Konzern letztlich mehr Zeit, um gegen seine Milliardenschulden anzukämpfen.