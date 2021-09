Flughafen Sydney zu Übernahme durch Investorenbündnis bereit

Der Flughafen Sydney zeigt sich nach einem erhöhten Kaufangebot nun offen für eine Übernahme durch das Bieterbündnis um die Investmentgesellschaft IFM. Wie die Flughafengesellschaft am Montag in Sydney mitteilte, hat sie nun ihre Bücher für die Interessenten geöffnet. Wenn das Bündnis seine vorläufige Offerte nach der Prüfung verbindlich mache, werde das Unternehmen sie akzeptieren, hiess es in der Mitteilung weiter.