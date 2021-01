Flughafen Zürich im Dezember wieder mit höherem Verkehrsaufkommen

Gemäss der auf der Flughafenwebseite täglich aktualisierten Statistik der Flugbewegungen gab es im Dezember am grössten Schweizer Airport 3'094 Starts. Das sind fast 17 Prozent mehr als im November. Der Vergleich mit dem Vorjahresmonat zeigt aber, dass der Flugverkehr nach wie vor weit unter dem Niveau von vor der Coronakrise bleibt. So wurden im Dezember 2019 noch knapp 10'000 Starts und Landungen verzeichnet und die Abnahme liegt entsprechend bei 69 Prozent.

Mit dem leicht höheren Verkehrsaufkommen im Dezember konnte ein seit dem Sommer beobachteter Abwärtstrend gestoppt werden. Nach der Eskalation der Coronapandemie im März war der Monat August mit gut 5'000 Starts der verkehrsstärkste Monat. Bis zum Dezember nahmen die Flugbewegungen dann wieder kontinuierlich ab und erreichten im November mit 2'653 den tiefsten Stand seit der Aufhebung der Lockdown-Massnahmen nach der ersten Welle.

In der auf der Webseite publizierten Statistik werden alle Flüge nach Instrumentenflugregeln ausgewiesen, der so genannte IFR-Verkehr. In diesem sind auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten und die Anzahl der Flugbewegungen sagt auch nichts über die Belegungsraten aus. Aus den aktuellen Zahlen kann dennoch geschlossen werden, dass die Airlines das Angebot über die Festtage wieder etwas ausgebaut haben. So herrschte insbesondere zwischen dem 18. und 20. Dezember ein überdurchschnittlich reger Verkehr am Flughafen.

Der Flughafen Zürich wird die detaillierten Verkehrszahlen für Dezember 2020 am 13. Januar publizieren.

an/tv

(AWP)