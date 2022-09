Der Flughafen Zürich will die öffentlichen Bereiche am Flughafen weiterentwickeln. So sollen die Umbauarbeiten für den Shoppingbereich im November 2022 wieder aufgenommen werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Projekt mit einer Investitionssumme von 250 Millionen Franken soll etappenweise umgesetzt und bis 2026 abgeschlossen werden.