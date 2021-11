Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC ) will weltweit rund 5000 Stellen abbauen und sich schlanker aufstellen. Mit dem Umbau sollen bis 2025 die jährlichen Kosten um 500 Millionen Euro sinken, wie FMC am Dienstag in Bad Homburg mitteilte. Angesichts der Kostenexplosion durch die Corona-Pandemie und vielen verstorbenen Blutwäschepatienten steht der Konzern unter Druck, darauf zu reagieren.