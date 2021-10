Die französische Multimedia- und Elektronikkette Fnac expandiert weiter in der Schweiz. Ab diesem Herbst sollen neun weitere Shop-in-Shops bei Manor in der Westschweiz eröffnet werden. Zudem seien bis 2022 13 weitere Standorte in Manor-Warenhäusern in der Deutschschweiz und im Tessin geplant, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit.