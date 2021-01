Der rechnerische Buchwert der Aktien (NAV) der an der SIX kotierten Beteiligungsgesellschaft Formulafirst hat im Geschäftsjahr 2020 um 3,39 Prozent auf 32,00 Franken zugelegt. Im Monat Dezember war er derweil um 3,93 Prozent gestiegen, wie es in einem Communiqué vom Mittwochabend hiess. Seit Anfang 2020 habe eine Outperformance von 8,76 Prozentpunkten gegenüber dem MSCI Europe-Index resultiert.