Die an der Schweizer Börse SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Formulafirst ist in der ersten Jahreshälfte 2022 in die Verlustzone gefallen. Das Unternehmen weist gemäss dem am Donnerstagabend veröffentlichten Halbjahresbericht einen Verlust von 2,2 Millionen Franken aus nach einem Gewinn von 0,9 Millionen Franken in der Vorjahresperiode. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus negativen Erträgen von 1,9 Millionen Franken plus operativen Ausgaben von 0,2 Millionen sowie Quellensteuern.