Fotodienstleister Cewe will zum 13. Mal Dividende erhöhen

Zum 13. Mal in Folge will der Fotodienstleister Cewe nach eigenen Angaben seine Dividende erhöhen. Auf Basis vorläufiger Jahreszahlen solle die Ausschüttung auf 2,35 Euro je Aktie gesteigert werden, teilte das SDax -Unternehmen am Montagabend überraschend nach Börsenschluss in Oldenburg mit. Das wären fünf Cent mehr als für das Jahr 2020.