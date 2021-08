Frankreich exportiert wieder mehr Wein und Spirituosen

Frankreichs Exporteure von Wein- und Spirituosen können nach einem coronabedingten Einbruch auf ein gutes erstes Halbjahr 2021 anstossen. Das Exportvolumen liege mit 7,25 Milliarden Euro um 8,6 Prozent über dem ersten Halbjahr 2019, teilte die Föderation französischer Wein- und Spirituosenexporteure (FEVS) am Dienstag in Paris mit. Fast überall überstieg die Nachfrage das Vorkrisenniveau, die Exportmenge legte um 3,4 Prozent zu. Begünstigt werde die Entwicklung durch den Neustart von Restaurants und Gaststätten nach dem Corona-Lockdown. Während das Exportvolumen in die EU mit 1,7 Milliarden Euro das erste Halbjahr 2019 übertraf, war die Ausfuhr nach Deutschland mit 433 Millionen Euro um ein Prozent geringer.