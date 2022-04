Die Industrie in Frankreich hat im Februar weniger produziert. Gegenüber dem Vormonat sei die gesamte Herstellung um 0,9 Prozent geringer ausgefallen, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem moderateren Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet. Der Rücksetzer folgt auf einen deutlichen Produktionsanstieg im Januar um 1,8 Prozent.