Frankreichs früherer Staatschef Nicolas Sarkozy und der frühere Präsident der staatlichen Bahnunternehmens SNCF, Guillaume Pepy, sollen in den Aufsichtsrat des Mischkonzerns Lagardère einziehen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris mit. Die Nominierungen müssen noch von den Aktionären bestätigt werden.