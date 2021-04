Veolia hatte in der Vergangenheit erklärt, mit einer Übernahme einen "Super-Weltmeister" in der Abfall- und Wasserwirtschaft formen zu wollen. Suez hatte noch im Februar eine 11,3 Milliarden Euro schwere Übernahme-Offerte durch Veolia abgewiesen. Nun hätten sich aber die Führungsgremien beider Konzerne im Grundsatz auf Details einer Fusion geeinigt, teilte sie mit. Aktien beider Unternehmen legten am Morgen zu.

(AWP)