Freenet wird dank guter Quartalszahlen optimistischer für Gesamtjahr

(Ausführliche Fassung) - Der Mobilfunk-Anbieter Freenet wird angesichts eines gut gelaufenen dritten Quartals optimistischer. Das Management erwartet seine Jahresergebnisse nun am oberen Ende der prognostizierten Spannen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Büdelsdorf mit. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zu.