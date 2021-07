Freiburger Kantonalbank steigert Gewinn im ersten Halbjahr

Der Geschäftserfolg als Mass für das operative Geschäft erhöhte sich im ersten Halbjahr um 4,1 Prozent auf 84,8 Millionen Franken, wie einer Mitteilung der FKB vom Samstag zu entnehmen ist. Unter dem Strich verblieb ein Halbjahresgewinn von 75,9 Millionen Franken (+4,6 Prozent).

Rückläufiges Zinsergebnis

Im Zinsengeschäft, der Hauptertragsquelle der Bank, ging der Nettoerfolg allerdings leicht zurück (-0,5% auf 115,1 Millionen). Die Bank begründet dies mit dem Druck des negativen Zinsumfelds auf die Zinsmargen.

Klar im Plus war dagegen der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäfts (+10,1% auf 17,0 Millionen). Deutlich stärker schnitt auch das Handelsgeschäft ab (+16,9% auf 4,5 Millionen), das sich hauptsächlich aus Devisen- und Edelmetallerträgen zusammensetzt.

Höher fiel auch der Geschäftsaufwand aus (+2,6 Prozent auf 50,9 Millionen). Dieser falle aber im Rahmen des Budgets aus, heisst es in der Mitteilung. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis vor Abschreibungen blieb mit 36,6 Prozent auf einem niedrigen Niveau.

Hypothekarkredite wachsen weiter

Die Kundenausleihungen stiegen im ersten Halbjahr weiter an und erreichten 20,5 Milliarden Franken (+1,4%). Zurückzuführen war dies vor allem auf das weitere Wachstum der Hypothekarkredite, die in den ersten sechs Monaten um 2,0 Prozent zulegten. Deutlich gewachsen sind aber auch die Kundengelder mit einem Plus von 5,9 Prozent.

Auch weiterhin dürfte sich an der Zinssituation wenig ändern und die negativen Zinssätze würden sich weiterhin auf das Ergebnis des Zinsgeschäfts auswirken, schreibt die FKB. Die Kantonalbank erwartet aber auch für die zweite Jahreshälfte einen "guten Geschäftsgang in allen Bereichen", sofern die Wirtschaft nicht durch eine weitere Ausbreitung des Virus in Mitleidenschaft gezogen werde.

