Fresenius: Bleiben in Russland tätig - 'Verdienen dort kein Geld'

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat bekräftigt, an seinem Russland-Geschäft festzuhalten. Das Dax -Unternehmen werde trotz des Angriffs auf die Ukraine "Stand jetzt" in Russland bleiben, hiess es in einer Rede von Vorstandschef Stephan Sturm, die vor der Hauptversammlung an diesem Freitag veröffentlicht wurde. "Denn auch das gehört zu unserer Verantwortung als Gesundheitskonzern."