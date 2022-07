Fresenius Medical Care senkt Ergebnisprognose - Inflation und Mitarbeitermangel

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) ) senkt seinen Ausblick für das laufende Jahr. Als Grund nannte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss einen verschärften Mitarbeitermangel in den USA, der zu Kapazitätsengpässen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen in Nordamerika führen dürfte. Dazu kämen Lohninflation, steigende Materialkosten und Störungen in der Lieferkette. Dies alles werde das Ergebnis belasten. So dürfte das Konzernergebnis im hohen Zehn-Prozentbereich sinken, hiess es. Bislang war FMC von einem Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich ausgegangen.