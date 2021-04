Der ehemalige Clariant-Chef Hariolf Kottmann heuert bei der Beteiligungsgesellschaft Advent Capital an. Dort soll der langjährige CEO und zuletzt Verwaltungsratspräsident des Spezialchemiekonzerns seine Branchenexpertise als Operating Partner bei Investitionen in der Chemieindustrie einbringen, wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte.