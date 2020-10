FT: Julius Bär hält Bonuszahlungen für Ex-Chefs Collardi und Hodler zurück

Die Bank Julius Bär hält laut einem Bericht der "Financial Times" Bonuszahlungen für die ehemaligen Bankchefs Boris Collardi und Bernhard Hodler zurück. Die Zahlung an Collardi in Höhe von 2,5 Milliarden Franken werde wegen einer internen Untersuchung über die Rolle des damaligen CEO Collardi in einem Geldwäschereiskandal in Südamerika nicht ausbezahlt, berichtet die FT unter Berufung auf informierte Personen.