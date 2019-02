Führungskräfte-Vermittler Egon Zehnder steigert Umsatz um 10 Prozent

Getragen wurde das Umsatzplus von spürbarem Wachstum in allen wichtigen Ländern, darunter die USA, Deutschland, Grossbritannien, China und Indien, wie es weiter hiess. Zuwächse verzeichnete Egon Zehnder dabei quer durch alle Geschäftsfelder, beispielsweise in der Suche nach Führungskräften, in der Beratung von Aufsichtsgremien, in der CEO-Nachfolgeplanung sowie Leadership Consulting, wozu die Weiterentwicklung von Führungspersönlichkeiten, ihrer Teams und Organisationen gehört.

Die Zahl der Berater stieg bis zum Ende des Geschäftsjahres auf über 460. Ein Jahr zuvor waren es 448 Berater gewesen. Insgesamt beschäftigt Egon Zehnder weltweit über 1'800 Mitarbeiter.

Egon Zehnder wurde 1964 in der Schweiz gegründet und ist in 40 Ländern mit 68 Standorten präsent. Im Sommer 2018 wurde Jill Ader von den Partnern als erste Frau an die Spitze von Egon Zehnder gewählt. Im November hat sie ihre Position als Chairwoman angetreten und ihr Büro nun von London nach Zürich verlegt.

jb/ys

(AWP)