Fünf Uhrenmarken kehren Uhren- und Schmuckmesse Baselworld Rücken

Der Entscheid folge auf eine Reihe einseitiger Entscheid des Baselworld-Managements, teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Auch der Entscheid der Baselworld, die Messe auf den Januar 2021 zu verschieben, sei nicht mit den Uhrenfirmen abgesprochen worden. Die Baselworld-Veranstalter hätten sich zudem nicht in der Lage gezeigt, auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Uhrenmarken einzugehen, heisst es in der Mitteilung.

Der neue Anlass soll Anfang April 2021 stattfinden und mit der Watches & Wonders Geneva - der vormaligen SIHH - verknüpft sein. Neben den fünf Marken könnten auch weitere Marken an der neuen "Uhrenshow" teilnehmen, wobei die Bedingungen noch nicht festgelegt seien. Zielpublikum des neuen Anlass sollen vor allem an Uhrenhändler, die Medien und VIP-Kunden sein.

tp/jb

(AWP)