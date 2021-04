Fundamenta Real Estate plant Kapitalerhöhung im Verhältnis 5 zu 1

Die Aktionäre der Fundamenta Real Estate haben an der ordentlichen Generalversammlung vom (heutigen) Donnerstag der Schaffung von genehmigtem Kapital zugestimmt. Gestützt auf diesen Beschluss habe der Verwaltungsrat anschliessend entschieden, im Rahmen einer Kapitalerhöhung zusätzliche Mittel durch Ausgabe von bis zu 5,01 Millionen neuen Aktien mit einem maximalen Nettoerlös von rund 88,5 Millionen Franken aufzunehmen, schrieb Fundamenta am Donnerstagabend in einem Communiqué.