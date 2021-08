Galenica-Aktien gesucht nach starken Halbjahreszahlen und erhöhtem Ausblick

Gegen 9.15 Uhr gewinnen die Anteilsscheine 4,2 Prozent auf 71,65 Franken hinzu. Damit haben sie eine neue Jahresbestmarke gesetzt und sind auch von ihrem bisherigen Rekord bei etwas mehr als 72 Franken nur noch einen kleinen Schritt entfernt. Der Gesamtmarkt (SPI) tendiert am Dienstag zeitgleich eher seitwärts, wie das Plus von 0,03 Prozent zeigt.

Galenica hat mit den vorgelegten Zahlen die durchschnittlichen Erwartungen bei Umsatz und den Gewinngrössen übertroffen. Vor allem habe die Gesellschaft innerhalb von nur zwei Monaten die Jahresprognose abermals angehoben, heisst es etwa bei der UBS. Dies dürfe Raum für Konsensanpassungen nach oben schaffen, zeigt sich Analyst Sebastian Vogel überzeugt.

Für ZKB-Analyst Gian Marco Werro beweisen die Zahlen nicht nur Stabilität, sondern auch eine gute Erholungsdynamik. Gleichzeitig betont der Experte aber auch, dass die Umsätze an den Frequenzstandorten schwach blieben und die positiven Effekte der Pandemie-Zusatzverkäufe nur von kurzfristiger Natur seien. Diesen Aspekt hebt auch Vontobel-Analyst Stefan Schneider hervor, der meint, es sei aktuell nicht klar, in welchem Ausmass diese Effekte auch in der zweiten Jahreshälfte stützen würden.

