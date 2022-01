Gaspreisanstieg: Uniper sichert sich Milliarden - auch KfW im Boot

(Ausführliche Fassung) - Wegen der Turbulenzen an den Rohstoffmärkten hat sich der Energiekonzern Uniper Unterstützung in Milliardenhöhe bei seinem Mutterkonzern Fortum und der Förderbank KfW besorgt. Zudem sei ein revolvierender Kreditrahmen bei den Kernbanken des Konzerns im vollen Volumen von 1,8 Milliarden Euro abgerufen worden, hatte der im MDax notierte Konzern am Dienstag nach Börsenschluss in Düsseldorf mitgeteilt. Die Uniper-Aktien fielen am Mittwochvormittag um 1,69 Prozent auf 41,29 Euro.