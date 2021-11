Gasstreit beigelegt: Moldau erhält russisches Gas nach neuem Vertrag

Nach einem vorerst beigelegten Gasstreit erhält die Republik Moldau seit Montag russisches Gas auf Grundlage eines neuen Vertrags. Das berichteten moldauische Medien am Montag unter Berufung auf das Energieunternehmen Moldovagaz. Das kleine Land, das an Rumänien und die Ukraine grenzt, zahle im November an den russischen Staatskonzern Gazprom 450 US-Dollar (rund 389 Euro) je 1000 Kubikmeter Gas, schrieb Moldaus Vize-Regierungschef Andrei Spinu im sozialen Netzwerk Telegram. Der Preis könne künftig auch noch sinken - das sei abhängig von der Entwicklung des Börsenpreises.