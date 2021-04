Gategroup vermeldet Abschluss der finanziellen Restrukturierung

CEO Xavier Rossinyol zeigt sich in der Mitteilug entsprechend zufrieden: "Die heute abgeschlossene Restrukturierung bietet eine solide Grundlage für die unmittelbare und langfristige Zukunft von Gategroup." Die neue Finanzstruktur werde es ermöglichen, den Geschäftsplan in den nächsten fünf Jahren zu erfüllen, wovon alle Stakeholder profitieren würden - einschliesslich Anleihegläubiger, Kreditgeber, Aktionäre, Kunden, Lieferanten sowie Mitarbeiter und deren Familien. "Wir sind auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft und in einer Position, aus der wir noch stärker hervorgehen werden", so der Franzose.

Im Rahmen der Finanzierung haben die Hauptaktionäre RRJ Capital und Temasek mehrere Hundert Millionen Franken eingeschossen. Daneben haben die kreditgebenden Banken die Laufzeiten der Kreditfazilitäten verlängert und die Inhaber einer Anleihe, die im Februar 2022 ausgelaufen wäre, mussten einer Verlängerung der Laufzeit um fünf Jahre zustimmen.

