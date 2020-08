Gea hält an Mittelfristzielen fest und legt beim Nettogewinn kräftig zu

Der im Umbau steckende Maschinen- und Anlagenbauer Gea hält trotz der Corona-Krise am Erreichen seiner Mittelfristziele fest. Der Konzern sei nach wie vor davon überzeugt, seine mittelfristigen Finanzziele zu erreichen, verdeutlichte Unternehmenschef Stefan Klebert am Mittwoch in Düsseldorf bei der Vorlage ausführlicher Zahlen für das zweite Quartal. Ungeachtet dessen werde allerdings auch die zweite Jahreshälfte herausfordernd für Gea bleiben, machte der Chef des MDax-Konzerns klar.