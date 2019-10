Gea prüft Verkauf von Kompressoren-Tochter Gea Bock

Daher werde Gea Bock künftig nicht mehr als Kerngeschäft des Gea-Konzerns behandelt. Mitarbeiter und Arbeitnehmervertreter seien bereits informiert.

Gea Bock stellt Hubkolbenkompressoren für Kühlzwecke her. Das Unternehmen beschäftigt den Angaben zufolge weltweit rund 300 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 90 Millionen Euro. Zwei Drittel der Beschäftigten arbeiten am Hauptsitz in Frickenhausen bei Stuttgart. Zudem unterhält Gea Bock drei Standorte in Tschechien, Indien und China. Die Aktien reagierten nicht nachhaltig auf die Neuigkeiten. SIe bauten ihre Gewinne nur kurz aus und notierten zuletzt wieder rund ein Prozent im Plus - so viel hatten sie bereits vor der Mitteilung gekostet./stw/mis

(AWP)