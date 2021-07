Geberit: Tobias Knechtle ersetzt zurücktretenden Roland Iff als Finanzchef

Jona (awp) - Der Sanitärtechnikkonzern Geberit ist bei der Suche nach einem neuen Finanzchef fündig geworden. Tobias Knechtle wird am 1. November zum Unternehmen stossen und per 1. Januar 2022 Roland Iff als CFO ersetzen, wie Geberit am Montag mitteilte. Gleichzeitig wird Knechtle Mitglied der Konzernleitung.