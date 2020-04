Gefährdete Kredite lassen Gewinn von JPMorgan einbrechen

Die Aussicht auf hohe Kreditausfälle in der Corona-Krise hat der US-Grossbank JPMorgan im ersten Quartal einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Wegen hoher Rückstellungen für gefährdete Darlehen brach der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 70 Prozent auf knapp 2,9 Milliarden US-Dollar (rund 2,6 Mrd Euro) ein, wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. So legte JPMorgan rund 8,3 Milliarden Dollar wegen gefährdeter Darlehen zurück - rund fünfeinhalb Mal so viel wie ein Jahr zuvor.