Geldwäsche bei der Danske: Ermittler durchsuchen Deutsche Bank

(Ausführliche Fassung) - Im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal bei der dänischen Danske Bank ist die Deutsche Bank ins Visier der Ermittler geraten. Insgesamt ein Dutzend Beamte der Frankfurter Staatsanwaltschaft und des Bundeskriminalamts (BKA) suchen seit Dienstagvormittag in der Zentrale der Deutschen Bank nach Beweisen, um ihren Verdacht einer Beihilfe zur Geldwäsche zu erhärten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft dauerte die Aktion, über die zuvor die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte, am Mittwoch zunächst an. Die Deutsche Bank zeige sich kooperativ, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde.